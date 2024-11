Brisanter Bericht: Bayern-Star vor Winter-Wechsel?

Beim FC Bayern kommt Sacha Boey nicht in Fahrt. Den Rechtsverteidiger plagen Leistungsschwankungen sowie Verletzungen. Galatasaray Istanbul peilt angeblich eine Rückholaktion im Winter an.

Seit Januar 2024 steht Sacha Boey beim FC Bayern unter Vertrag. Nun könnte seine Zeit an der Isar bereits ein Ende finden - das behauptet zumindest ein Bericht der türkischen Sportzeitung Fanatik. Demnach zeigt Galatasaray Istanbul Interesse am Rechtsverteidiger des deutschen Rekordmeisters und erhofft sich nach dem Boey-Abgang im vergangenen Winter ein Comeback an alter Wirkungsstätte.

Der Verein aus Istanbul soll planen, Boey bereits in diesem Winter zurück an den Bosporus zu lotsen. Dabei steht offenbar eine Leihe im Raum, die dem jungen Franzosen Spielzeit ermöglichen soll.

Verletzungen bremsen Boey aus

Rückkehr ins Mannschaftstraining

Wann Boey wieder in den Kader der Münchner zurückkehrt, bleibt jedoch offen. Die Bayern sind am Mittwoch in der Champions League gegen Benfica Lissabon und am kommenden Wochenende gegen St. Pauli gefordert. Spätestens nach der Länderspielpause Mitte November sollte Boey wieder eine Option sein.