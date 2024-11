"Ich würde nicht einmal in Betracht ziehen, zu Real Madrid zurückzukehren"

Nach 23 Jahren trennten sich die Wege von Nacho Fernández und Real Madrid. Nun spielt der Ex-Kapitän in Saudi-Arabien und spricht über eine mögliche Rückkehr nach Spanien.

Seit Sommer 2024 steht Fußball-Star Nacho Fernández bei Al-Qadsiah in Saudi-Arabien unter Vertrag . Zuvor spielte er 23 Jahre bei Real Madrid und war dort auch Kapitän. Einen möglichen Wechsel zurück zu seinem Jugendverein schloss der 34-Jährige nun klar aus.

„Wenn sie mich anrufen, würde ich nicht einmal in Betracht ziehen, zu Real Madrid zurückzukehren“, sagte Nacho in der Radiosendung El Partidazo . Über seinen Abgang aus der spanischen LaLiga äußerte er sich weiters: „Ich hatte das Gefühl, dass die Zeit gekommen ist. Ich bereue nichts, ich stehe zu meiner Entscheidung.“

Real? „Die Spiele zuletzt haben mich schockiert“

Real Madrid liegt in der Tabelle aktuell sechs Zähler hinter dem FC Barcelona. Zuletzt musste das Team von Trainer Carlo Ancelotti außerdem in der Champions League eine 1:3-Niederlage gegen Milan einstecken - es läuft also nicht rund. „Ich unterstütze den Verein jetzt wie ein Fan. Aber es kommt mir seltsam vor, Real im Fernsehen zu schauen. Die Spiele zuletzt haben mich schockiert“, verriet Nacho. Doch für Krisen wie diese sei Ancelotti „der richtige Mann.“