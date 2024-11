Verlässt Kolo Muani PSG bereits im Winter? RB offenbar interessiert

Kolo Muani konnte in Paris nicht an die Leistungen zu seiner Zeit bei der Eintracht anknüpfen. In der laufenden Saison kommt der Franzose auf lediglich drei Torbeteiligungen in 13 Pflichtspieleinsätzen. Unter Trainer Luis Enrique spielt der pfeilschnelle Stürmer aktuell eine eher untergeordnete Rolle.