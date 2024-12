Transfer-News: Kane-Ersatz? Das sagt Freund

Musiala und Kimmich? „Sind in guten Gesprächen"

Freund gab außerdem ein Update zu den Vertragsverhandlungen mit Jamal Musiala und Joshua Kimmich. „Wir sind in guten Gesprächen mit beiden. Natürlich wäre es unser Wunsch, das so schnell wie möglich abzuschließen. Wichtig ist, dass es am Ende positive Ergebnisse gibt, dass sie verlängern - ob das dann eine Woche früher oder drei Wochen später ist, ist nicht das Entscheidende. Wir sind in beiden Personalien positiv."