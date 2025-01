Transfer fix! Das sagt Bayerns Neuzugang

Der Wechsel von Jonas Urbig zum FC Bayern ist fix. Wie die Münchner am Montagabend mitteilten, läuft der Vertrag des jungen Torhüters bis 2029. Urbig wird die Rückennummer 40 bekommen.

„Der FC Bayern ist einer der größten Vereine der Welt. Ich bin stolz, jetzt hier zu sein und freue mich darauf, meine neue Mannschaft möglichst schnell kennenzulernen. Mein Ziel ist es, jeden Tag professionell an mir zu arbeiten und mich in unserer Torwart-Gruppe um Manuel Neuer beständig weiterzuentwickeln“, freute sich der Youngster in einem vom Verein kommunizierten Statement.