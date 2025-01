Transfer-News: "Mission Impossible" bei Bayern-Star Zaragoza

„Bryan, Mission Impossible“: So titelt die spanische Sportzeitung As beim Blick auf die Zukunft von Bryan Zaragoza.

Der aktuell vom FC Bayern ausgeliehene Nationalspieler hatte zuletzt öffentlich mit einem Verbleib beim CA Osasuna geliebäugelt. Doch daraus wird nichts, heißt es nun in dem Bericht. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Zwar habe auch der Verein großes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus, diese sei aber ausgeschlossen. Zaragoza werde nach München zurückkehren, wo man über seine Zukunft entscheiden werde.

Zaragoza beschwert sich öffentlich über Bayern

Der 23-jährige Spanier ist noch bis 2029 an den FC Bayern, bei dem er zuvor in seinem ersten Halbjahr keine Rolle gespielt hatte, gebunden. Der Rekordmeister zahlte rund 17 Millionen Euro für ihn.

Der aktuell verletzte Zaragoza (seine Rückkehr wird gegen Ende Januar erwartet) hatte vor einigen Wochen öffentlich über einen Verbleib in Spanien gesprochen und dabei auch Vorwürfe an den FCB gerichtet.

„Es ist nicht so, dass ich eine so schlechte Zeit hatte, sondern dass sie mir viele Dinge versprochen haben, die nicht eingehalten wurden“, sagte er dabei. Ob es zu einem neuen Anlauf beim Spitzenreiter der Bundesliga kommt, ist offen. Bei Osasuna ist er ein absoluter Leistungsträger (Ein Tor, fünf Vorlagen in 15 Spielen).