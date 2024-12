"Bayern hielt viele Dinge nicht ein, die sie versprachen"

Wie geht es weiter für Bryan Zaragoza ? Der aktuell vom FC Bayern an CA Osasuna verliehene Angreifer hat sich ausführlich über seine sportliche Zukunft geäußert. „Das Häufigste, was die Leute mir hier sagen, ist, dass ich bleiben soll. Wir werden sehen. Es sind noch fünf oder sechs Monate (bis zum Saisonende, Anm. d. Red.) “, sagte Zaragoza in einem Interview mit der spanischen Zeitung Diario de Navarra.

Der 23-Jährige, der sich unlängst im LaLiga-Spiel seines Teams beim FC Sevilla (1:1) einen Bruch am Mittelfuß zugezogen hatte und längerfristig ausfallen wird, fügte an: „Wenn es eine Möglichkeit gibt, wieder für Osasuna zu spielen, werde ich mir das genau ansehen. Ich bin glücklich und spiele gut - und das ist es, was ich will. Wir werden sehen, ob es Optionen gibt - wir können reden.“