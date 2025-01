Transfer-News: Zirkzee bald vereint mit Ex-Coach?

Wie geht es mit Joshua Zirkzee weiter? Der Sommerneuzugang überzeugte in der Hinrunde bei Manchester United nur bedingt, kassierte zuletzt gar die Höchststrafe . Nun bekundete ein italienischer Topklub offenbar konkretes Interesse am Niederländer.

Juventus Turin will nach der hartnäckigen Verletzung von Stürmer Arkadiusz Milik in der Offensive nachlegen. Der Pole verletzte sich an der Wade, als er gerade auf dem Weg zurück in die Mannschaft war.