Barca gelingt offenbar ein wilder Millionen-Transfer

Vitor Roque ist aktuell eigentlich von Barca an Betis ausgeliehen. Jetzt wird er allerdings nach Brasilien verkauft, obwohl das Transferfenster eigentlich geschlossen ist. Ein komplizierter Deal, der Barca Spielraum verschafft.

Vitor Roque ist aktuell eigentlich von Barca an Betis ausgeliehen. Jetzt wird er allerdings nach Brasilien verkauft, obwohl das Transferfenster eigentlich geschlossen ist. Ein komplizierter Deal, der Barca Spielraum verschafft.

Etwas mehr als ein Jahr nach seinem Wechsel zum FC Barcelona im Januar 2024 verlässt Vitor Roque die Katalanen wohl schon wieder - diesmal sogar dauerhaft. Den 20-Jährigen zieht es laut übereinstimmenden Medienberichten zurück in seine Heimat Brasilien, wo er sich am Deadline Day Palmeiras anschließt - und das ausgerechnet an seinem Geburtstag.