Barca verkündet Doppel-Transfer - mit Folgen für Olmo?

Doppelte Transferentscheidung beim FC Barcelona : Wie die Blaugrana auf ihrer Webseite vermeldeten, wird der 19 Jahre alte Angreifer Vitor Roque an Betis Sevilla verliehen. Und auch Clément Lenglet verlässt den Klub. Der Innenverteidiger wird per Leihe zu Atlético Madrid transferiert.

Bei Roque soll das Leihgeschäft zunächst bis zum 30. Juni 2025 andauern und könnte per Option um ein weiteres Jahr verlängert werden. Zudem sollen die Andalusier eine Kaufoption für den 19-Jährigen erhalten haben.

Macht Barca den Weg frei für Dani Olmo?

Der Offensivspieler hat die beiden Auftaktmatches gegen Valencia und Athletic Bilbao verpasst, könnte jedoch am Dienstag gegen Rayo Vallecano sein Debüt feiern - sofern die Abgänge von Vitor Roque und Lenglet dem FC Barcelona genügen, um die Auflagen zu erfüllen.

Vitor Roque gilt als großes Talent, hat den Klub 40 Millionen Euro gekostet und besitzt einen Vertrag bis 2031. Der spanischen Zeitung Mundo Deportivo zufolge soll Real Betis die Möglichkeit haben, den Angreifer für 25 Millionen Euro fest zu verpflichten. Die Katalanen haben laut dem Bericht aber eine Rückkaufoption für 27,5 Millionen Euro und eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent.

Kein Vorbeikommen an Lewandowski

Für den Youngster war an Routinier Robert Lewandowski bislang kein Vorbeikommen. Angesichts der Tatsache, dass der Pole noch bis 2026 gebunden ist, wäre es für den 17 Jahre jüngeren Roque auch in den kommenden zwei Jahren schwer geworden.

Derweil ist die Leihe von Lenglet, der 2018 vom FC Sevilla nach Barcelona gewechselt war, bereits die dritte in Folge für den Franzosen: In der Saison 2022/23 spielte er auf Leihbasis für Tottenham Hotspur, auch die vergangene Saison verbrachte er als Leihspieler bei Aston Villa in der englischen Premier League.