Dieser Transfer zeigt, dass der FC Bayern ein Problem hat

Als Mathys Tel im Sommer 2022 zum FC Bayern kam, hatte der damalige Trainer Julian Nagelsmann die Vision, dass er in der Zukunft 40 Tore in einer Saison schießen werde . Zweieinhalb Jahre und 16 Tore später verlässt der als Supertalent gepriesene Franzose (vorerst) München.

Eberls Plan ist gescheitert

Da wäre Max Eberl, der Tel in seiner Antrittsrede bei den Bayern öffentlich als Speerspitze für die Mission junge Spieler beim FC Bayern zu entwickeln auserkoren hatte. Das müsse trotz der Jagd nach Titeln möglich sein. Ist es aber in diesem Fall offenbar doch nicht, was sich nun offensichtlich auch Eberl eingestehen musste, der womöglich auch deshalb zuletzt immer dünnhäutiger auf Nachfragen zur Personalie Tel reagiert hat.