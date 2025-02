Schon wieder weg! Felix-Odyssee geht weiter

Zu später Stunde am Deadline Day wechselte der Flügelspieler zu AC Milan , allerdings nur per Leihe. Dabei zahlen die Italiener laut The Athletic wohl eine Leihgebühr von 5,5 Millionen Euro und sollen das komplette Gehalt übernehmen. Die Leihe läuft bis zum Ende der Saison, danach wird Felix wieder nach London zurückkehren.

Felix spielte bei Chelsea nur untergeordnete Rolle

Bei Chelsea absolvierte der Portugiese in dieser Saison 20 Einsätze über insgesamt 947 Minuten und traf dabei siebenmal. In der Liga stand Felix allerdings nur dreimal von Beginn auf dem Feld - und insgesamt nur 363 Minuten. Eine Stammkraft war er in der Mannschaft von Enzo Maresca also nie.