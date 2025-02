BVB macht Transfer-Hattrick perfekt

Borussia Dortmund hat am Deadline Day einen Transfer-Dreierpack geschnürt! Wie die Schwarz-Gelben am Montagabend bekanntgaben, wechselt Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka per Leihe bis zum Saisonende vom FC Chelsea zum BVB. Nach übereinstimmenden Medienberichten sicherte sich Dortmund eine Kaufoption in Höhe von 35 Millionen Euro.