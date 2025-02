Transfer-News: Zaragoza packt über Bayern-Abschied aus

Bryan Zaragoza ist aktuell vom FC Bayern an CA Osasuna verliehen. Der Wechsel war eigentlich nicht geplant, wie der 23-Jährige nun verrät.

Mit der Leihe vom FC Bayern zu CA Osasuna hat Bryan Zaragoza nach einem enttäuschenden Halbjahr in München seine Karriere wieder in Schwung gebracht. Dabei war der Schritt zurück nach Spanien eigentlich nicht geplant, wie der 23-Jährige nun erklärte.

„Ich hatte nicht vor, Deutschland zu verlassen, aber dann wurde mir klar, dass ich spielen wollte. Ich wollte den Fußball genießen“, sagte Zaragoza in einem Interview mit Osasuna-Hauptsponsor Kosner. „Ich hatte viele gute Angebote, aber am Ende wollte ich nur spielen und Spaß haben, und so konnte ich nach Spanien zurückkehren.“