"Widersprüchlich": Spielt Vinícius ein falsches Spiel?

SPORT1 13.02.2025 • 13:15 Uhr Vinícius Junior will bei Real Madrid zur Legende werden - sagt er zumindest öffentlich. Doch gleichzeitig hört er sich angeblich absurde Angebote an.

Es könnte gerade alles so leicht sein: Vinícius Júnior hat sich in der jüngeren Vergangenheit mehrfach öffentlich zu Real Madrid bekannt. Und die Königlichen haben mit dem Brasilianer einen der besten Spieler der Welt in ihren Reihen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Und doch ist die gemeinsame Zukunft nicht gesichert. Im Gegenteil: Mit immer größerer Häufigkeit wird in Spanien über einen möglichen Abgang spekuliert. Spielt der Superstar ein falsches Spiel?

Vinícius erklärte erst kürzlich wieder, dass er in Madrid zur Legende werden wolle. Aber: Wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet, sind diese Aussagen „widersprüchlich“. Denn in Saudi-Arabien werde weiter an einem Mega-Deal mit dem 24-Jährigen gearbeitet. Und „Vini“ bleibe angeblich hellhörig.

Selbst das Königshaus buhlt offenbar um Vinícius

Demnach habe sich der Berater des Real-Stars erst vor drei Wochen zu Gesprächen in dem Wüstenstaat aufgehalten. Und: Im engeren Umfeld des Spielers spreche man von einem Angebot, das man kaum ablehnen könne.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Rede ist immer wieder von der unfassbaren Summe von einer Milliarde Euro. Vinícius soll demnach nicht nur in Saudi-Arabien spielen (Al Ahli ist wohl Favorit auf eine Verpflichtung), sondern auch gleich Botschafter des Landes für die WM 2034 werden.

Die Marca enthüllte außerdem, dass Vinícius schon 2023 zu einem Meeting in Prag gewesen sein soll, wo ihm die gigantische Offerte erstmals persönlich unterbreitet wurde. Mitglieder des saudi-arabischen Königshauses sollen zugeschaltet gewesen ein.

Real ist irritiert - und pocht auf Milliarden-Klausel

Bei Real, so heißt es in dem Bericht weiter, ist man derweil von den fortwährenden Gerüchten irritiert. Vor allem der Zeitpunkt der vermehrten Schlagzeilen rund um die wichtigen Playoff-Duelle mit Manchester City in der Champions League stoße den Bossen demnach sauer auf.

Aus dem Klub sei zu hören: Man wolle und werde sich nicht von einem Spieler unter Druck setzen lassen, der Vereine stehe über den Stars. Große Sorge muss man sich aber auch nur bedingt machen, denn Vinicius hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro.

{ "placeholderType": "MREC" }