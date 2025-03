Transfer-News: Leipzig wohl an Bellingham dran

Der nächste Bellingham in der Bundesliga? Ein Top-Team führt offenbar bereits Gespräche mit Jobe Bellingham.

Der nächste Bellingham in der Bundesliga? Ein Top-Team führt offenbar bereits Gespräche mit Jobe Bellingham.

RB Leipzig zeigt offenbar Interesse an Jobe Bellingham , dem jüngeren Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham. Nach Informationen von Sky haben die Sachsen bereits erste Gespräche mit dem 19 Jahre alten Mittelfeldspieler des englischen Zweitligisten AFC Sunderland geführt.

Leipzig an Bellingham dran?

Aus der Premier League werden Crystal Palace und Tottenham Hotspur als Interessenten genannt. Zuletzt wurden auch Manchester United und Brentford mit Bellingham in Verbindung gebracht.

Der talentierte Mittelfeldspieler ist in dieser Saison mit vier Toren und drei Vorlagen in 34 Championship-Spielen für die „Black Cats“ ein Leistungsträger. Zuletzt überzeugte er auch in der englischen U21-Nationalmannschaft mit einer Vorlage beim 4:2-Sieg gegen Portugal.