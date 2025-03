Wirtz-Wechsel? Insider hat eine Vermutung

Im Werben um Florian Wirtz von Bayer Leverkusen lässt der FC Bayern München keine Gelegenheit aus, sein Interesse an dem Ausnahmespieler zu bekunden. Doch nach Rudi Völler und Joachim Löw hat sich nun auch Michael Reschke dafür ausgesprochen, dass der 21-Jährige in der nächsten Saison wieder für die Werkself auflaufen soll.

„Wir dürfen nicht vergessen: Florian ist noch sehr jung und die kommende Saison ist eine Saison vor einer Weltmeisterschaft, in der er eine ganz entscheidende und prägende Rolle für die deutsche Nationalmannschaft spielen soll und wird. Nächstes Jahr in Leverkusen zu bleiben und sich hoffentlich mit einem tollen Trainer weiterzuentwickeln, wird dafür sehr wichtig sein. Davon bin ich auch überzeugt“, sagte der frühere Bayern- und Bayer-Funktionär in der SPORT1-Sendung SPOTLIGHT.