Transfer-News: Schnappt sich Bayern Itakura?

Die Abwehr des FC Bayern präsentierte sich nicht nur beim Aus in der Champions League gegen Inter Mailand als Problem - gibt es deswegen im Sommer Verstärkung auf dem Transfermarkt ?

Als mögliches Ziel für Sportvorstand Max Eberl und Co. wird jetzt Innenverteidiger Ko Itakura von Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach gehandelt.

Transfer von Itakura zum FC Bayern?

Gerüchte um Interesse an Kim

Itakura spielte sich in Deutschland 2021/22 als Leihspieler von Manchester City beim FC Schalke 04 in den Fokus. Nach Ende der Leihe kaufte ihn Gladbach für nur 5,5 Millionen.

In München würde der Japaner auf Landsmann Hiroki Ito treffen, der vergangenes Jahr vom VfB Stuttgart verpflichtet wurde, aber verletzt über weite Strecken der Saison ausfiel .

Zugleich könnte Itakura bei den Bayern Minjae Kim ersetzen, der immer wieder in der Kritik steht und bereits mit einem Wechsel zurück nach Italien in Verbindung gebracht wird. Juve soll am Südkoreaner interessiert sein.