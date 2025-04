Transfer-News: Sturm-Riese und einstiger Köln-Flop im Visier des BVB?

Nur noch wenige dürften wissen, dass der Nigerianer schon mal in der Bundesliga gekickt hat. Im Jahr 2020 schloss er sich als Leihspieler dem 1. FC Köln an, floppte aber total und erzielte in elf Pflichtspielen keinen Treffer. „Meine Mitspieler lachten mich aus. Der Trainer glaubte nicht an mich und mein Selbstbewusstsein wankte“, gab er einst im Express über seine kurze Zeit beim Domstadt-Klub zu Protokoll.