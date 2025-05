FC Bayern: "Kennen Fakten vielleicht besser!" Eberl reagiert auf Wirtz-Reise

SPORT1 16.05.2025 • 10:42 Uhr Die Spekulationen um die Zukunft von Leverkusens Florian Wirtz nehmen täglich zu. Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, hat sich nun zu der Situation geäußert.

Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, hat sich zur Reise von Florian Wirtz nach England geäußert. „Wir sind nicht dafür da, die Reiseziele der Jungs zu bestimmen. Wenn Florian Wirtz mit seiner Familie diese Reise unternimmt, wird es dafür einen Grund geben. Uns steht es nicht zu, dazu etwas zu sagen“, sagte der 51-Jährige am Freitag vor dem letzten Bundesliga-Spiel des FCB der Saison gegen Hoffenheim (Sa., ab 15:30 Uhr im LIVETICKER).

Auf SPORT1-Nachfrage führte Eberl seine Gedanken weiter aus und reagierte noch detaillierter auf die speziellen Gesetze des Transfermarkts. Er habe schon vor seiner Ankunft in München gewusst, dass an der Säbener Straße alles „sehr groß“ sei und „viel spekuliert“ werde. Doch in den kommenden Wochen erwartet er wegen der anstehenden Transferphase und der Klub-WM besonders viel Arbeit - nicht zuletzt wegen Wirtz.

Wirtz? “Kennen die Fakten vielleicht besser”

„Ich versuche, die Gerüchte ein Stück weit auszublenden. Die Spekulationen müssen wir an uns vorbeigehen lassen, um in Ruhe unsere Geschäfte zu machen“, so Eberl. „Es hilft mir, wie bei der Frage nach dem Foto, ja nicht weiter. Was soll ich dazu sagen? Florian Wirtz ist frei, mit seiner Familie und Freunden Liverpool, Manchester, Madrid oder was auch immer zu besuchen.“

Dass die Verantwortlichen der Bayern ständig mit Wirtz konfrontiert werden, überrascht ihn angesichts der Gerüchtelage nicht. Ob es aber letztlich zu einem Deal kommen wird, „weiß aber keiner”, stellte Eberl klar. „Jetzt steht er erst einmal bei Bayer Leverkusen unter Vertrag. All die Spekulationen – Einigung erzielt, Vertrag unterschrieben – dürfen wir nicht an uns heranlassen. Wir machen unseren Job und kennen die Fakten vielleicht besser als die ganzen Spekulationen, die um uns herum passieren.“

Mischt auch Liverpool bei Wirtz mit?

Eine Reise des deutschen Nationalspielers am Dienstag heizte die Transfer-Saga um seine Person noch einmal an. Die Sport Bild wertete die Tatsache, dass Wirtz mit seinen Eltern am Flughafen gesichtet wurde, als Indiz für Verhandlungen mit Manchester City. Der Kicker, der ebenfalls darüber berichtete, ruderte hingegen zurück. Demnach sei der FC Liverpool das Ziel des Kurztrips gewesen.