Wird Bayern bei Wirtz ausgestochen? Was im Transfer-Poker für ManCity spricht

Berichte über eine Wirtz-Reise nach England sorgen für Aufsehen. Medien spekulieren über ein Treffen mit Manchester City und Pep Guardiola. Ein Experte verrät bei SPORT1, was die Spur so heiß macht.

Das Wettbieten um Florian Wirtz ist offiziell eröffnet. Der begehrte Nationalspieler ist mittlerweile nicht mehr nur beim bisherigen Favoriten FC Bayern München im Gespräch, sondern versetzt auch England in Aufruhr.

Wie britische und deutsche Medien berichten, wurde die Familie Wirtz am Dienstag am Flughafen Maastricht-Aachen gesichtet. Bild veröffentlichte Fotos der Eltern von Florian Wirtz – Ziel des Fluges: Blackpool, rund eine Autostunde von Manchester entfernt.

Nach Medienberichten soll sich auch Wirtz selbst an Bord befunden haben. Spekuliert wird über ein Treffen mit Pep Guardiola und Vertretern von Manchester City.

In deutschen Medien hatte es bislang geheißen, Wirtz wolle nur zum FC Bayern wechseln . Nun deutet sich eine mögliche Kehrtwende an. City scheint es mit einer Verpflichtung von Wirtz offenbar ernst zu meinen – und hat aus sportlicher Sicht gute Gründe: Kevin De Bruyne verlässt die „Skyblues“ nach der laufenden Saison nach zehn Jahren, der Klub braucht einen neuen Strategen. Guardiola sieht Wirtz als idealen Nachfolger.

Der neue Rekord-Transfer?

Und City ist laut englischen Medien bereit, die von Bayer Leverkusen geforderten 150 Millionen Euro zu bezahlen – was Wirtz zum teuersten Spieler der britischen Fußballgeschichte machen würde.

„Er gehört zu den besten Spielern Europas. Die Verantwortlichen bei Manchester City wissen genau, welches Potenzial er hat und was er leisten kann. Mit seinen 22 Jahren befindet er sich sogar noch am Anfang seiner Karriere. Das ist einer der Gründe für die hohe Ablösesumme – er gehört zu den begehrtesten Spielern, die man derzeit in Europa überhaupt kaufen kann“, sagt BBC-Journalist John Murray im Gespräch mit SPORT1.