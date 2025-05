FC Bayern: USA? Müller spricht über Zukunftspläne

Bei Sky erklärte er: „Ich weiß es noch nicht, es steht noch in den Sternen. Es gibt noch nichts Konkretes, es gibt natürlich ein paar Ideen in meinem Kopf.“

Müller hört sich auch in den USA um

Müller verwies darauf, dass er bezüglich seiner Zukunft keinen Stress habe, da zuerst die Klub-WM mit den Bayern noch anstehe. Immer wieder wird der Weltmeister von 2014 mit einem Wechsel in die USA in Verbindung gebracht. Dazu meinte er: „Klar höre ich mich auch in den USA um, aber ich habe für mich da noch keine komplette Strategie festgelegt.“