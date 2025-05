FC Bayern: Müller? "Emotionen werden noch kommen"

Ein letztes Mal im „Wohnzimmer“: Thomas Müllers Zeit in der Allianz Arena endete am Samstagabend beim 2:0-Sieg des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach .

„Er ist ein super Typ und mittlerweile ein Generationenprojekt. Meine Söhne sind mit ihm aufgewachsen. Ich bin mir sicher, dass er dem Verein erhalten bleibt. TV-Experte wäre natürlich leicht, dann muss man nur was erzählen. Es gibt keinen, der so eine enge Bindung zu der Idee FC Bayern hat“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Müller stehe „für Leistung und Emotionen. Er ist ein Bayer und er ist einzigartig. Bei uns in Bayern ist er ein Volksheld.“

Effenberg: „Es wird diesen Tag-X geben“

Für SPORT1 -Experte Stefan Effenberg wird Müller „sportlich mit Sicherheit ersetzbar sein, menschlich aber nicht. Irgendwann wird sein Weg zum Verein zurückkehren. Es wird diesen Tag-X geben. Seine Karriere bei so einem Verein ist außergewöhnlich.“

Effenberg, ehemaliger Profi unter anderem auch beim FC Bayern, weiß: „Jetzt gilt es erst mal, den Kopf freizubekommen und die Situation zu realisieren. Dann wird er merken, dass er nie wieder ein Heimspiel in der Allianz Arena absolvieren wird. Die Emotionen werden noch kommen.“

Müller? „Weltstar auf Augenhöhe“

Die Partie gegen die Fohlen war für Müller das 750. Pflichtspiel für den Rekordmeister, sein erstes absolvierte er im Jahr 2008. Was er in Zukunft machen wird, ist offen. In jedem Fall wird der 35-Jährige noch die Klub-WM bestreiten.