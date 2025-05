Transfer-News: Real holt wohl Alonsos Wunschspieler

Real Madrid schlägt offenbar auf dem Transfermarkt zu! Wie Transferexperte Fabrizio Romano am Freitag berichtet hat, wechselt Dean Huijsen zu den Königlichen.

Der Verteidiger gilt als absoluter Wunschspieler für den designierten Trainer-Nachfolger von Carlo Ancelotti, Xabi Alonso . Laut Romano zahlen die Madrilenen 50 Millionen Pfund an Ablöse für den bisherigen Verteidiger des AFC Bournemouth.

Abwehrtalent Stammspieler in der Premier League

Das 20 Jahre alte Abwehrjuwel wurde schon seit langer Zeit mit Real in Verbindung gebracht. Es sollen zuletzt auch der FC Liverpool, FC Arsenal und FC Chelsea an ihm interessiert gewesen sein.

Huijsen ist 1,97m groß und hat in der laufenden Saison 30 Partien in der Premier League absolviert. In denen gelangen ihm drei Treffer sowie eine Vorlage. Zudem sammelte er neun Gelbe Karten.