"Nicht alltäglich": Woltemade-Aktion sorgt für Staunen

„Ich finde, das gehört sich so“

„Ich habe ihnen für so eine Leistung, für so eine Saison gratuliert“, sagte der 23 Jahre alte Stürmer beim ZDF. „Wenn man den ganzen Weg von denen sieht, nicht nur in der 3. Liga, sondern auch die Pokal-Reise, das ist eine phänomenale Saison.“