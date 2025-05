Transfer-News: Nächster Millionenregen für die Eintracht?

Eintracht Frankfurt droht Stürmer-Star Hugo Ekitiké noch im Sommer zu verlieren. Der junge Franzose könnten den Hessen enorm viel Geld in die Kassen spülen.

Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben bereits einige Top-Klubs mit dem 22 Jahre alten Franzosen Kontakt aufgenommen - sein Vertrag in Frankfurt läuft aber noch bis 2029.

Folgt Ekitiké Marmoush in die Premier League?

Besonders aus der Premier League sollen zahlreiche Top-Vereine an Ekitiké interessiert sein, allen voran Manchester United wurde immer wieder als Interessent gehandelt.

Das Stürmer-Juwel will sich aber wohl zunächst auf die verbleibenden beiden Ligaspiele konzentrieren und mit der Eintracht die CL-Qualifikation eintüten - dann will er seine Zukunftsentscheidung treffen.

Wie die Bild im April berichtete, fordern die Hessen mindestens 95 bis 100 Millionen Euro für Ekitiké. Das Preisschild des Stürmers soll nach seinen starken Leistungen in Rückrunde entsprechend angepasst worden sein. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Ekitiké füllte die Lücke nach dem Abgang von Omar Marmoush zu Manchester City immer besser aus. Für Marmoush handelte SGE-Boss Markus Krösche eine feste Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro plus weitere fünf Millionen an möglichen Bonuszahlungen aus. Bei einem Abgang von Ekitiké könnte es für die Eintracht den nächsten Millionenregen geben.