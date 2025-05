Wirtz-Treffen versetzt England in Aufruhr: "ManCity kämpft gegen Bayern"

Der angebliche Trip von Florian Wirtz und seinen Eltern nach Manchester beschäftigt nicht nur den Fußball in Deutschland. Auch die britische Presse ist in Aufruhr.

Der angebliche Trip von Florian Wirtz und seinen Eltern nach Manchester beschäftigt nicht nur den Fußball in Deutschland. Auch die britische Presse ist in Aufruhr.

England träumt von Wirtz

Auch die englische Presse ist über den Vorgang, der im Licht des großen Bayern-Interesses mindestens erstaunlich erscheint, in Aufruhr - und ergeht sich schon in Träumereien, Wirtz bald auf englischem Rasen zu sehen.

„Going with the Flo!“, stand am Mittwoch stundenlang in Großbuchstaben auf der Titelseite der Sun - im prominentesten Bereich wohlgemerkt, damit auch ja niemand übersieht, was sich da gerade in England bewegt.