Emotionaler Moukoko-Abschied vom BVB: "Mein Herz weint"

Julius Schamburg 28.06.2025 • 22:53 Uhr Youssoufa Moukoko verlässt den BVB endgültig und wechselt nach Dänemark. Der Youngster wendet sich in einem emotionalen Abschiedspost an seine Fans.

Dieser Abschied von Youssoufa Moukoko geht unter die Haut: Der Neuzugang des FC Kopenhagen hat sich emotional von Borussia Dortmund verabschiedet.

„Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Mein Herz weint, und trotzdem lächle ich“, schreibt Moukoko in einem Beitrag auf Instagram.

Dem Post sind zehn Bilder beigefügt, die Moukokos Zeit in Dortmund vom ersten Tag an Revue passieren lassen. „Ich kam als kleiner Junge nach Dortmund, voller Aufregung, endlich dieses Trikot tragen zu dürfen. Von Anfang an hatte ich ein Ziel vor Augen: Eines Tages vor der Gelben Wand zu spielen“, erinnert sich Moukoko.

Moukokos Traum geht in Erfüllung

Sein Traum sollte in Erfüllung gehen. Am 28. November 2020 wurde Moukoko bei der 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Köln eingewechselt. Eine Woche zuvor hatte er bereits beim 5:2-Sieg gegen Hertha BSC in Berlin debütiert. „Es war einfach unbeschreiblich“, schreibt Moukoko.

Der 20 Jahre alte Stürmer richtet sich an all seine Wegbegleiter. „Ein besonderer Dank geht an Eddy Boekamp, meinen Mentor.“ Auch seinen Mitspielern, Trainern und Förderern dankt der gebürtige Kameruner.

„Ich habe viele Höhen und Tiefen erlebt”, gesteht Moukoko ein: „Aber jede einzelne Sekunde in Schwarz-Gelb war es wert. Diese Zeit kann mir niemand nehmen.“

Nach einer erfolglosen Leihe zu OGC Nizza ist seine Zeit bei den Schwarz-Gelben nun jedoch endgültig vorbei. Moukoko schließt sich Kopenhagen an. Sein Vertrag in Dortmund wäre 2026 ausgelaufen. In der Dortmunder Jugend hatte er seit 2016 gespielt, seit 2020 war er bei den Profis.