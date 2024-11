Moukoko schon wieder in der Sackgasse!

Der Traumstart bei seinem Leihverein hat sich für den erst 19-Jährigen zum absoluten Alptraum entwickelt. Im September wechselte Moukoko mit viel Getöse per Leihe von Borussia Dortmund an die Côte d‘Azur . Er wollte dort mehr Spielzeit sammeln und glücklich werden, es sollte der Startschuss zum großen Durchbruch sein.

Moukoko nach Traumdebüt zurück in der Realität

Kritik von den französischen Medien

Zuvor hatte er in der Europa League im Spiel gegen den FC Twente einen äußerst unglücklichen Auftritt und wurde in der Halbzeit beim Stand von 0:1 ausgewechselt. Für den Ex-Dortmunder kam Mohamed Ali-Cho ins Spiel - und Moukokos direkter Konkurrent auf der Stürmer-Position erzielte gleich ein Tor zum 2:2-Endstand.

Dies war jedoch nicht der einzige enttäuschende Auftritt in der Europa League. Bereits zuvor, beim1:1 gegen Real Sociedad San Sebastián, erwischte er einen äußerst unglücklichen Tag. Speziell eine mangelhafte Chancenverwertung wurde ihm in der französischen Presse vorgeworfen , mit der Wertung 3/10 im Spielerranking wies er den schlechtesten Wert auf.

Trainer hat Verständnis: „Schwere Zeiten“

Am vergangenen Sonntag beim 2:2 gegen Lille gab es dann den bis dato letzten Tiefschlag. Der ein Jahr jüngere Victor Orakpo erhielt in der Schlussphase den Vorzug vor der BVB-Leihgabe. Nach der Partie zeigte Trainer Franck Haise immerhin Verständnis für Moukokos aktuelle Situation: „Für einen Fußballspieler sind das schwere Zeiten.“

Moukoko punktet in der Länderspielpause

Auch in der Nationalmannschaft gibt es aber keine Geschenke für Moukoko. „In der Offensive ist der Konkurrenzkampf groß. Da muss man sich immer wieder zeigen und beweisen, das gilt auch für Youssoufa“, sagte Trainer Antonio Di Salvo im Vorfeld. Prompt stand der Angreifer am Freitagabend nicht in der Startelf gegen die Dänen .

„Ich habe das professionell aufgenommen. Der Trainer hat mit mir gesprochen. Am Ende muss ich auf dem Platz die Antworten liefern“, sagte Moukoko bei ProSieben Maxx. Und er lieferte die Antworten auf dem Platz: Als Joker traf er in der 81. Minute zum 3:0-Endstand und erklärte: „Es tat auf jeden Fall gut. Hier kann ich befreit aufspielen.“

Am Dienstag steht gerade für Moukoko dann eine ganz entscheidende Partie im Nationaltrikot an: Beim Kracher gegen Frankreichs Supertalente in Valenciennes (Dienstag, 18.15 Uhr im LIVETICKER) könnte er ausgerechnet in seiner aktuellen sportlichen Heimat punkten - bevor es dann wieder zurück nach Nizza geht.