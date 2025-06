FC Bayern will Tramsfer-Flop nicht zurück!

Zaragoza verbrachte die jüngst beendete Saison bei CA Osasuna und kam dort in 28 Spielen auf ein Tor und sechs Assists. Bei den Bayern steht der 23-Jährige noch bis 2029 unter Vertrag.

FC Bayern: Drei Klubs wohl an Zaragoza dran

Sein überraschender Transfer zum deutschen Rekordmeister hatte von Beginn an unter einem schlechten Stern gestanden. Zunächst wurde er für den Sommer 2024 vom FC Granada verpflichtet, dann wurde der Transfer aber für mehrere Millionen im Winter vorgezogen.

Obwohl in München Personalnot herrschte, kam der Flügelspieler allerdings kaum zum Einsatz. Unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel wurde unter anderem die Sprachbarriere zum Aufreger-Thema . Zaragoza selbst formulierte später öffentliche Vorwürfe an den Coach .

Wie es nun weiter geht? In Spanien sollen drei Teams aus LaLiga konkret an Zaragoza interessiert sein. So stehe der 1,64 m große Angreifer bei Celta Vigo, Real Betis und dem FC Villarreal auf dem Zettel. Auch aus England und Italien solle es Anfragen geben.