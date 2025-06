Muss Lewandowski für Nico Williams weichen?

In den sportlichen Planungen der Katalanen, über die Mundo Deportivo berichtet, soll Williams fest als linker Flügelspieler eingeplant sein. Dort spielte bisher der Brasilianer Raphinha - und dieser gelte bei Trainer Hansi Flick weiter als „unantastbar“.

Muss Lewandowski für Williams weichen?

Die Überlegung sei daher, Raphinha in die Mitte zu schieben und somit Platz für Williams auf dessen angestammter Position zu schaffen. Gleichzeitig könnte dann Dani Olmo aufrücken und als „falsche Neun“ agieren - was wiederum bedeuten würde, dass für Lewandowski kein Platz mehr wäre.

Der Pole, der in seiner Heimat mit seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft für mächtig Wirbel gesorgt hatte , soll aber nicht auf dem Abstiegsgleis landen.

Vielmehr werde man sein Pensum angesichts seines Alters reduzieren – der bald 37-Jährige soll dosierter eingesetzt werden, um das hohe Tempo und Pressing in der Offensive aufrechtzuerhalten.

Klar ist: Im Barcelona-Angriff wird es eng, wenn Williams tatsächlich kommt. Auch Ferran Torres, der in der vergangenen Saison stark aufspielte, und Roony Bardghji , dessen Transfer nur noch als Formsache gilt, sind weitere Optionen für Flick. Lamine Yamal ist auf der rechten Seite gesetzt.

Die wichtigste Frage ist noch offen

Doch klappt die Verpflichtung von Williams - an dem auch die Bayern interessiert sind - auch? Barca hat sich längst auf den 22-Jährigen von Athletic Bilbao festgelegt – und der Spieler will wohl unbedingt zu den Katalanen. Zu haben ist er für eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 60 Millionen Euro. Einzig offen bleibt, ob der Klub den Transfer des Offensivstars finanziell stemmen kann.