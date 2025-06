Plant Liverpool 200-Millionen-Angebot für seinen Wunschspieler?

Der FC Liverpool hat mit der Verpflichtung von Florian Wirtz erst am Freitag einen neuen Rekord-Transfer eingetütet. Doch schon bald könnte es laut einem Insider wohl einen noch größeren Deal geben.

Bezüglich der Ablöse bei Wirtz kursieren verschiedene Medienberichte. Sky berichtet von 130 bis 135 Millionen Euro an fixer Ablöse, die mit Boni auf 150 Millionen ansteigen können. The Athletic will von fixen 117,5 Millionen wissen, die mit Boni auf 136,3 Millionen Euro Ablöse ansteigen können.