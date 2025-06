Transfer-News: Leverkusen findet wohl Tah-Nachfolger

Wie The Athletic und Transfer-Journalist Fabrizio Romano berichten, soll zwischen Jarell Quansah und Bayer bereits eine mündliche Einigung bestehen.

Ein Deal mit Quansahs Klub FC Liverpool scheint ebenso näher zu rücken. Die Rede ist von einer Ablöse von 40 Millionen Euro. Der Vertrag des 22 Jahre alten Engländers in Liverpool läuft noch bis 2029.

Die Verantwortlichen der beiden Klubs dürften in den vergangenen Wochen wegen des bevorstehenden Wechsels von Florian Wirtz ohnehin in regem Austausch gewesen sein.

Quansah aktuell mit England bei der U21-EM

Quansah befindet sich aktuell mit der englischen U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in der Slowakei. In allen drei Gruppenspielen stand Quansah über die vollen 90 Minuten auf dem Platz, auch zuletzt bei der 1:2-Niederlage gegen Deutschland.

Der 1,90 Meter große Abwehrspieler wurde in der Jugend des englischen Meisters ausgebildet. Nach einer zwischenzeitlichen Leihe an Drittligist Bristol Rovers feierte Quansah 2023 sein Debüt in der Premier League unter Jürgen Klopp.