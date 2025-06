Pikanter Yamal-Post im Poker um Bayern-Flirt Williams

Der Poker um Nico Williams spitzt sich weiter zu. Am Freitagabend berichtete Transferexperte Fabrizio Romano, dass der spanische Nationalspieler offen über einen Wechsel von Athletic Bilbao zum FC Barcelona ist und es den Verantwortlichen auch so mitgeteilt hat.

Poker um Williams: Barca größter Konkurrent der Bayern

Nach Informationen der spanischen Zeitung Sport traf sich Williams’ Berater Félix Tainta am Freitag mit Barca-Sportdirektor Deco in einem Hotel in Barcelona, um über die Option eines Sommer-Transfers zu sprechen.