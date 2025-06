Barca statt Bayern? Neue Entwicklung bei Williams

Nach Informationen der spanischen Zeitung Sport traf sich Williams’ Berater Félix Tainta am Donnerstag mit Barca-Sportdirektor Deco in einem Hotel in Barcelona, um über die Option eines Sommer-Transfers zu sprechen.

Williams-Wechsel scheitert

Zieht Williams Barca vor?

Williams indes soll es vorziehen, in Spanien zu bleiben, ist mit mehreren Barca-Stars befreundet - darunter mit Mega-Juwel Lamine Yamal, der am Freitagabend ein Jubelfoto von sich und Williams in seiner Instagram-Story postete. Gemeinsam hatten sie beim Nations-League-Finale in München auf dem Rasen gestanden (3:5 im Elfmeterschießen gegen Portugal).