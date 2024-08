La Liga: Warum sich Nico Williams gegen den FC Barcelona entschied

Der FC Barcelona kommunizierte in diesem Sommer deutlich, den spanischen Nationalspieler Nico Williams verpflichten zu wollen. Die selbstbewussten Behauptungen kamen, nachdem sich der Wechsel zerschlagen hatte, nicht bei allen Beteiligten gut an.

Die spanische AS hat über die Gründe berichtet, warum sich der EM-Shootingstar entschieden hat bei Athletic Bilbao zu bleiben. Neben anderen Aspekten waren auch die öffentlichen Äußerungen, unter anderem von Klub-Präsident Joan Laporta , ausschlaggebend.

Barca-Präsident kündigte Williams-Transfer an

Dass jeder Fortschritt in den Verhandlungen öffentlich gemacht, während Barcelona zu keinem Zeitpunkt gewährleisten konnte, dass eine schnelle Registrierung des EM-Fahrers gelingt, soll bei Williams nicht gut angekommen sein.

Auch das engste Umfeld des Spaniers soll auf die Entscheidung, dass Williams in Bilbao bleibt Einfluss genommen haben. So sollen seine Eltern dem 22-Jährigen davon abgeraten haben, den Klub, bei dem er seit seiner Jugend spielt, zu verlassen.

Europa-League-Finale 2025 in Bilbao

Die Rot-Weißen haben sich in der abgelaufenen Spielzeit für die Europa League qualifiziert, das Endspiel im Mai 2025 findet im heimischen San Mamés Stadion statt. Auch die Möglichkeit, ein internationales Finale im eigenen Stadion zu spielen, dürfte Williams in seiner Entscheidung bestärkt haben, seine Entwicklung in Bilbao fortzusetzen.