Transfer-News: PSG angeblich an Bayern-Star Kim dran!

Minjae Kim steht angeblich bei Paris Saint-Germain auf dem Zettel. Der Berater des südkoreanischen Nationalspielers des FC Bayern soll sich jüngst mit Luis Campos, dem strategischen Berater von PSG, in Paris getroffen haben.

Das berichtet Foot Mercato in Frankreich. Zwar sei PSG noch nicht mit einem Angebot an die Münchner herangetreten, das Treffen bestätige aber das generelle Interesse des Champions-League-Siegers an dem Verteidiger.