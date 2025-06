Transfer-News: Überraschung um Pogba?

Paul Pogba könnte nach seiner abgelaufenen Dopingsperre wieder auf die Fußballbühne zurückkehren. Die AS Monaco soll an einer Verpflichtung des 32-Jährigen interessiert sein.

Findet Paul Pogba doch nochmal einen Weg zurück in den Profifußball?

Zweijahresvertrag bei der AS Monaco?

So soll die AS Monaco dem Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag angeboten haben, die Gespräche über eine Zusammenarbeit seien bereits in Gange.