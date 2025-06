Transfer-News: Wende bei Xhaka

In den vergangenen Tagen wurde viel über einen möglichen Wechsel von Granit Xhaka zu AC Mailand spekuliert. Dazu soll es jedoch nicht kommen.

Zuletzt hatten verschiedene Medien von einem heißen Poker zwischen Milan sowie Xhakas aktuellem Arbeitgeber Bayer Leverkusen geschrieben und dazu diverse Ablösedetails in den Raum gestellt. Auch Aussagen des Vaters des 32-Jährigen heizten die Lage an. Wirklich konkret wurde das Thema aber offenbar nie.

Rolfes bezog Stellung zu Xhaka

Anscheinend ist das Interesse Milans an Xhaka, der noch bis 2028 in Leverkusen unter Vertrag steht, extrem abgekühlt, nachdem der Klub die finanziellen Dimensionen des Deals ausgelotet hatte. So spricht aktuell viel dafür, dass der Routinier im Juli wieder das Training bei der Werkself aufnimmt.