Transfer-News: Xhakas Vater heizt Gerüchte an

„AC Mailand will ihn verpflichten”, sagte Xhakas Vater dem albanischen Sender Teve1 zu einem möglichen Transfer seines Sohnes und fügte hinzu: „Mailand und Bayer Leverkusen müssen versuchen, sich zu einigen. Ich schätze Igli Tare sehr.“ Tare, einst Bundesliga-Profi, ist Milans neuer Sportdirektor und hatte sein grundsätzliches Interesse an Xhaka bereits vor einigen Wochen bekundet.

Von Verhandlungen zwischen Bayer und AC Mailand wegen Xhaka will Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes jedoch nichts wissen. „Es gab und gibt keine Verhandlungen mit AC Mailand über Granit Xhaka - ebenso wenig irgendwelche Ablösevorstellungen unsererseits“, sagte er dem kicker . Damit widerspricht Rolfes zahlreichen Berichten – vor allem aus Italien.

Droht ein Bruch zwischen Xhaka und ten Hag?

Kaum ein Tag vergeht ohne Meldungen, dass die Italiener intensiv an einer Verpflichtung von Xhaka, der in Leverkusen noch bis 2028 unter Vertrag steht, arbeiten sollen. Von einer Einigung mit der Spielerseite wurde bereits geschrieben, von einem Ablösepoker auch. Der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtete am Dienstag, dass Bayer seine Ablöseforderung auf rund acht bis zehn Millionen Euro gesenkt habe.