Verkaufskandidat beim FC Bayern? Coman macht Wunsch öffentlich

SPORT1 20.06.2025 • 07:53 Uhr Kingsley Coman hat über seine Zukunft gesprochen. Dabei lässt der Franzose keinen Zweifel daran, dass er sich auch in Zukunft beim FC Bayern sieht.

Kingsley Coman, der immer wieder als Wackelkandidat beim FC Bayern gehandelt wird, hat sich nun klar zu seiner Zukunft positioniert. Wenn es nach dem Franzosen geht, spielt er auch in der kommenden Saison in München. Es wäre die elfte gemeinsame Spielzeit.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich will gerne bleiben“, sagte Coman in einer Medienrunde während der Klub-WM in den USA. „Ich habe noch zwei Jahre Vertrag, deswegen ist die Situation einfach. Wenn du dich wohlfühlst, kannst du bleiben. Natürlich kann immer viel passieren, man kann nie zu 100 Prozent sicher sein. Aber so ist es leichter.“

Zuletzt gab es um den 29 Jahre alten Flügelspieler Spekulationen über einen Wechsel nach Saudi-Arabien. Bei einer Ablöse von 35 Millionen Euro wäre der Rekordmeister dem Vernehmen nach gesprächsbereit gewesen. Doch laut Informationen von SPORT1 forcieren die Bayern-Bosse einen schnellen Verkauf ohnehin nicht.

Coman lehnte Wüsten-Wechsel schon vergangenes Jahr ab

Auch Bayern-Coach Vincent Kompany äußerte sich zu Coman. „Kingsley war leider ein paar Mal verletzt, sonst hat er immer eine wichtige Rolle gespielt. Wenn ein Spieler spielt, ist das ein Zeichen. King hat immer wieder wichtige Tore für den Verein erzielt“, sagte er vor dem zweiten Gruppenspiel der Klub-WM gegen Boca Juniors in Miami.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir haben vier Flügelspieler, die sehr viel Qualität haben“, so Kompany weiter. „Dazu kommen die anderen Spieler, die dort auch spielen können. Wir hatten nie zu wenig Qualität. Das Einzige, was jetzt für mich zählt, ist das Turnier.“ Aktuell ist Coman in der Startelf gesetzt, da Leroy Sané nur noch bis Ende Juni unter Vertrag steht und anschließend zu Galatasaray Istanbul wechselt.