BVB: Gittens wendet sich zum Abschied an die Fans

Jeremias Hunold 05.07.2025 • 22:56 Uhr Mit emotionalen Worten verabschiedet sich Jamie Gittens bei Instagram vom bisherigen Arbeitgeber Borussia Dortmund. Er richtet persönliche Worte an die Fans.

Der 19-Jährige blickt nach der Bestätigung seines Wechsels zum FC Chelsea auf fünf prägende Jahre beim BVB zurück – und findet viele warme Worte über seine Zeit in der Ruhr-Metropole.

Gittens mit emotionalen Worten an den ganzen BVB

In seinem Statement, das er unter ein schwarz-weißes Bild postete, das ihn von hinten im BVB-Trikot zeigt, schreibt der englische Offensivspieler unter anderem: „Nach fünf tollen Jahren ist es für mich an der Zeit, weiterzuziehen und ein neues Kapitel in meiner Karriere zu beginnen. Ich kam als 16-Jähriger zum BVB, und vom ersten Tag an hat der Verein an mich geglaubt und mir den Raum gegeben, mich als Spieler und als Mensch zu entwickeln. Ich habe während meiner Zeit hier so viel gelernt, und dafür werde ich immer dankbar sein.“

Gittens dankt in seinem Beitrag auch „allen Mannschaftskameraden, den Trainern, den Mitarbeitern und allen, die hinter den Kulissen arbeiten“, für ihre Unterstützung während seiner Zeit in Dortmund.

Auch an die Anhänger richtet Gittens persönliche Worte: „Von dem Moment an, als ich mein Debüt gab, habt ihr mir nichts als Liebe entgegengebracht. Ihr habt mir klar gemacht, was diesen Verein so besonders macht. Das werde ich immer in mir tragen.“

Gittens schließt mit den Worten: „Ich wünsche euch allen nichts als Erfolg für die Zukunft. Dortmund wird immer mein Zuhause sein!“

Vom Akademie zum Champions League Spieler

Auch der BVB bedankte sich mit drei Posts von Gittens unter anderem ein Highlight-Video und schrieb: „Fünf Jahre, in denen er unsere Farben getragen hat, sind zu Ende gegangen. Vom Eintritt in unsere Akademie bis hin zu einem herausragenden Spieler in der Bundesliga und der UEFA Champions League. Vielen Dank, Jamie! Wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft.“ (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)