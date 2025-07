Ewald Lienen rechnet mit dem FC Bayern ab: "Widert mich an"

Lienen wütet: „Das widert mich an“

„Wenn hier in Deutschland irgendwo jemand auftaucht, der den Ball stoppen kann und der so überragend spielt wie Woltemade, dann den Arm zu heben und zu sagen: ‚Jetzt will ich ihn aber haben‘ - davor habe ich nicht nur keinen Respekt, das widert mich an", wütete Lienen im Podcast Der Sechzehner.