Fußballtransfers: Fix! Teuerster Torwart der Welt wechselt zum Spottpreis

Nach übereinstimmenden Medienberichten zahlt der FC Arsenal für die Verpflichtung des 30-Jährigen gerade einmal fünf Millionen Pfund (umgerechnet weniger als sechs Millionen Euro) an den FC Chelsea .

Kepa ist noch immer der teuerste Torhüter der Welt

2018 war Kepa für 80 Millionen Euro von Athletic Bilbao zu den Blues gewechselt - bis heute war kein Keeper teurer. Die hohen Erwartungen konnte der 13-malige spanische Nationalspieler an der Stamford Bridge aber nie erfüllen.

Nun unterschrieb Kepa, der in der vergangenen Saison an den AFC Bournemouth verliehen war, bei den Gunners einen Dreijahresvertrag bis 2028. Er soll den Konkurrenzkampf mit dem bisherigen Stammkeeper David Raya anheizen.

Unter Trainer Mikel Arteta belegte Arsenal in den vergangenen drei Jahren jeweils Platz zwei in der Liga. „Ich denke, wir sind so nah dran, hoffentlich können wir es zusammen erreichen“, sagte Kepa, der erste Sommerzugang der Gunners.