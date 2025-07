Wirbel um Chukwuemeka-Gerücht

Dass Carney Chukwuemeka auch in der neuen Saison für den BVB aufläuft, wird immer unwahrscheinlicher. Nun sorgen Gerüchte um einen anderen Bundesliga-Klub für Wirbel.

Höchst unwahrscheinliches Szenario um Chukwuemeka

Leipzig ist im offensiven Mittelfeld bereits sehr gut aufgestellt. In dem 18-jährigen Andrija Maksimovic kam für 14 Millionen Euro von Roter Stern Belgrad noch ein Talent hinzu.

Zudem investierte RB weitere 78 Millionen Euro in die Neuzugänge Arthur Vermeeren, Yan Diomande, Johan Bakayoko, Ezechiel Banzuzi und Max Finkgräfe.

Leipzig will Transferüberschuss erwirtschaften

Dabei will man eigentlich in diesem Sommer einen Transferüberschuss von 100 Millionen Euro erwirtschaften. Das wäre nur mit Abgängen von Stars wie Simons oder Benjamin Sesko zu erreichen.

Chukwuemeka war in der vergangenen Rückrunde an den BVB verliehen. Aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit brachte er es unter dem Strich auf nur 381 Einsatzminuten, nur zweimal stand er in der Startelf.