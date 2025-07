Bayern-Legende Thomas Müller verkündet Entscheidung!

Bayern-Legende Thomas Müller verkündet seine Entscheidung! So geht es mit seiner Karriere als Profifußballer weiter.

Bayern-Legende Thomas Müller verkündet seine Entscheidung! So geht es mit seiner Karriere als Profifußballer weiter.

„Ich versuche, die Chance zu nutzen, auch wenn ich natürlich nicht mehr in Europa bin und auch nicht mehr um die Champions League spiele“, verriet Müller, der sein letztes Spiel für den deutschen Rekordmeister bei der Klub-WM in den USA absolvierte.

„Es wird natürlich eine Auslandserfahrung für mich“, kündigte Müller an. „Da freue ich mich sehr drauf.“ Zuletzt war der Rekordspieler der Münchner mit einem Schritt in die MLS in Verbindung gebracht worden.