Liverpool greift nach Ekitiké – Eintracht stellt Bedingungen

Der FC Liverpool will Hugo Ekitiké – und soll sich mit dem Spieler bereits einig sein. Doch Eintracht Frankfurt blockt das erste Angebot ab. Im Hintergrund brodelt ein Millionenpoker, der längst nicht entschieden ist.

Wie der französische Sender RMC Sport berichtet, hat sich der Stürmer bereits mit Liverpool auf einen Sechsjahresvertrag an der Anfield Road geeinigt. Auch nach Bild-Informationen will Ekitiké am allerliebsten zum FC Liverpool wechseln, Newcastle hingegen soll aus dem Poker ausgestiegen sein.