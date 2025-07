Verliert Gladbach den nächsten Stürmer?

Transfer-Wende bei Tomas Cvancara? Beim Trainingsstart von Borussia Mönchengladbach betonte Sportboss Roland Virkus noch, dass Cvancara auch in der nächsten Saison fester Bestandteil der Fohlen bleiben wird. Der Tscheche wollte sich durchbeißen und in Topform kommen. Jetzt soll jedoch alles anders kommen.

Wie die Bild berichtet hat, soll der Stürmer kurz vor einer Leihe zu Antalyaspor stehen. Der türkische Verein konnte den Abstieg in der vergangenen Saison nur knapp vermeiden und möchte sich für die nächste Saison personell verstärken.

Cvancara bat schonmal um eine Leihe

Der 24-Jährige kam im Sommer 2023 für eine Ablöse von 10,5 Millionen Euro als große Hoffnung an den Niederrhein. Sich beweisen konnte er jedoch nie wirklich. In seinen zwei Jahren lief er 54 Mal für die Fohlen auf und erzielte acht Tore. In der Türkei könnte er nun mehr Spielpraxis bekommen.