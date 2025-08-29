Newsticker
90 Millionen Euro für Woltemade? "Entbehrt jeder Grundlage"

Hamann entsetzt über Woltemade-Summe

Nick Woltemade steht vor einem Wechsel zu Newcastle United. Für die kolportierten 90 Millionen Euro Ablöse hat Didi Hamann kein Verständnis.
Das Transferdrama um Nick Woltemade nimmt kein Ende. Dopa-Gast Philipp Selldorf verriet nun, wie der Stürmer in der Vergangenheit fast bei Schalke 04 gelandet wäre.
Maximilian Huber
Dem VfB Stuttgart winkt ein Geldregen: Nick Woltemade steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu Newcastle United.

Bis zu 90 Millionen Euro Ablöse lässt sich der Premier-League-Klub die Dienste des deutschen Stürmers kosten. Eine Summe, die TV-Experte Didi Hamann äußerst kritisch beäugt.

„Nick Woltemade ist ein guter Spieler, aber mir waren 60 Millionen Euro schon zu viel. Jetzt werden 90 bezahlt. Die Preise sind sehr inflationär, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass Liverpool Alexander Isak will - und wahrscheinlich auch bekommt“, äußerte Hamann bei Sky sein Unverständnis.

„Die deutschen Vereine sind aber gut beraten, diesen Wahnsinn nicht mitzumachen“, führte Hamann aus und stellte klar: „Denn diese Ablöse entbehrt jeder Grundlage.“

Woltemade-Deal kurz vor Abschluss

Woltemade ist bereits nach England gereist und soll zeitnah einen langfristigen Vertrag bei den Magpies unterschreiben.

Somit kommt es in diesem Sommer doch zu einem Wechsel des Nationalstürmers, der zuletzt noch als nahezu ausgeschlossen galt. Bekanntermaßen warb der FC Bayern intensiv um Woltemade, kam den Preisvorstellungen der Schwaben allerdings nicht nach.

Newcastle erfüllt nun offenbar die finanziellen Rahmenbedingungen, die dem VfB einen immensen Geldregen einbringen.

