Video aufgetaucht: Woltemade schon in England

Jetzt könnte es schnell gehen! Am Donnerstagabend machten die ersten Berichte über den 90-Millionen-Euro-Wechsel von Nick Woltemade die Runde und sorgten für riesigen Wirbel - inzwischen ist der Stürmer des VfB Stuttgart schon in England angekommen.
Woltemade schon in England
Der DFB-Angreifer wurde gefilmt, wie er mitsamt Begleitung in der Nacht aus einem Auto in Newcastle Tyne ausstieg. Woltemade trug einen grauen Hoodie und eine schwarze Cap.
In einer Vereinsmitteilung hatte Stuttgart die Abreise des Stars bestätigt: „Die Rahmenbedingungen dieses Angebots haben die Klubverantwortlichen dazu veranlasst, Nick Woltemade vom Trainings- und Spielbetrieb freizustellen, um Gespräche mit dem Interessenten über einen möglichen Wechsel zu führen.“
Woltemade-Hype in England noch nicht angekommen
Damit dürfte der Hammer-Transfer schon bald über die Bühne gehen. Medizincheck mitsamt letzter Verhandlungen stehen nun noch an. Während der wahrscheinliche 90-Millionen-Deal in Deutschland für riesiges Aufsehen gesorgt hat und Legenden wie Lothar Matthäus reagierten, ist der Hype um den Noch-VfB-Star in England bisher übrigens deutlich geringer.
Schaut man sich große englische Seiten wie The Sun, Daily Mail, Mirror, Guardian oder The Times an, findet sich der Transfer zwar - doch man muss auf den Fußball-Seiten schon genauer suchen.